"I soldi raccolti…". Malika Chalhy, non è un momento facile per lei: "Dovevo trovarmi un lavoro…" (Di lunedì 5 luglio 2021) Qualche giorno fa è scoppiata una mezza polemica quando Gaia Zorzi, sorella di Tommaso, ha condiviso la foto di Malika Chalhy alla guida di una Mercedes nuova di zecca. La ragazza si è giustificata dicendo che l'auto fosse dei genitori della sua compagna, ma a quanto pare era una bugia. La Mercedes e il suo nuovo cane di razza, un bulldog francese, sono stati acquistati con i soldi dei donatori. Ricordiamo tutti la storia di Malika Chalhy, la ragazza lesbica buttata fuori di casa dai genitori. Per lei si è unita gran parte dell'Italia in una raccolta fondi che è arrivata a raccogliere ben 140mila euro.

