Green Week | 60 studenti in visita alle “Fabbriche della Sostenibilità” di Iren

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 5 luglio 2021) (Teleborsa) – In occasione– un evento che affronta i temi legati allaeconomy –mette a disposizione deglidue sue importanti: il Parco delle Acque Depurate (PAD) di Mancasale (Reggio Emilia) ed il termovalorizzatore presso il Polo Ambientale Integrato di Parma. Da depuratore a sorgente, l’impianto di Mancasale (RE) – spiegain una nota – si distingue come primo impianto di riuso delle acque in Emilia-Romagna. Grazie al trattamento terziario avanzato ...