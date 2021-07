Covid: Biden, pandemia non è ancora sconfitta (Di lunedì 5 luglio 2021) Il Covid "non è stato ancora sconfitto". Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden invitando i connazionali a vaccinari, "l'azione più patriottica possibile", durante la festa nazionale ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di lunedì 5 luglio 2021) Il"non è statosconfitto". Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Joeinvitando i connazionali a vaccinari, "l'azione più patriottica possibile", durante la festa nazionale ...

