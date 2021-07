CorSport: contro la Spagna Chiesa titolare e Immobile verso la riconferma, Belotti e Toloi affaticati (Di lunedì 5 luglio 2021) Il Corriere dello Sport dà le ultime di formazione per l’Italia di Roberto Mancini, attesa al confronto con la Spagna in semifinale, domani sera. Al posto di Spinazzola, giocherà Emerson. Mentre, in attacco, sarà titolare Chiesa. “Mancini, nel ritiro di Coverciano, ha provato la stessa Italia dei quarti con Emerson al posto di Spinazzola. Chiesa ha scavalcato Berardi e si è ripreso il posto di titolare. Lo conserverà nella semifinale di Wembley con la Spagna”. Sarà confermato anche Immobile, non per vera convinzione, ma perché Belotti non è in grande ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 5 luglio 2021) Il Corriere dello Sport dà le ultime di formazione per l’Italia di Roberto Mancini, attesa al confronto con lain semifinale, domani sera. Al posto di Spinazzola, giocherà Emerson. Mentre, in attacco, sarà. “Mancini, nel ritiro di Coverciano, ha provato la stessa Italia dei quarti con Emerson al posto di Spinazzola.ha scavalcato Berardi e si è ripreso il posto di. Lo conserverà nella semifinale di Wembley con la”. Sarà confermato anche, non per vera convinzione, ma perchénon è in grande ...

Advertising

napolista : Immobile sarà confermato, Mancini vuole recuperarlo e dargli fiducia. Florenzi torna in panchina - CorSport : L'#Italia vola a #Tokyo2020! Capolavoro contro la #Serbia ?? - napolista : Sul Corsport: a 22 anni ha lasciato il Milan per soldi e per carriera. In Italia l’hanno presa male, qui l’ambizion… - Maxvangogh1 : @lapoelkann_ @chiellini @tuttosport @CorSport @Gazzetta_it @azzurri @Vivo_Azzurro Ricordiamoci poi che il var, quel… - angol80 : Oggi @Italbasket si gioca l'accesso alle #olimpiadi contro la Serbia. @CorSport @tuttosport e @Gazzetta_it nemmeno… -