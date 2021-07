Carceri, Ue: “Non c’è posto per la violenza in Europa” (Di lunedì 5 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto“Comprendiamo che l’incidente” nelle Carceri di Santa Maria Capua a Vetere “è oggetto di un’indagine nazionale sulla quale la Commissione non può commentare. La gestione delle Carceri è di competenza nazionale e la Commissione si aspetta un’indagine indipendente e approfondita da parte delle autorità italiane competenti”. Così, Christian Wiegand, il portavoce dell’Esecutivo comunitario per la Giustizia, ad una domanda. “Detto questo – aggiunge – non c’è posto per la violenza in Europa. È dovere delle autorità nazionali proteggere tutti i cittadini dalla ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 5 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto“Comprendiamo che l’incidente” nelledi Santa Maria Capua a Vetere “è oggetto di un’indagine nazionale sulla quale la Commissione non può commentare. La gestione delleè di competenza nazionale e la Commissione si aspetta un’indagine indipendente e approfondita da parte delle autorità italiane competenti”. Così, Christian Wiegand, il portavoce dell’Esecutivo comunitario per la Giustizia, ad una domanda. “Detto questo – aggiunge – non c’èper lain. È dovere delle autorità nazionali proteggere tutti i cittadini dalla ...

