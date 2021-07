Assassin's Creed Valhalla supporta completamente il controller PS5 DualSense su PC (Di lunedì 5 luglio 2021) Assassin's Creed Valhalla ora supporta completamente il controller PlayStation 5, DualSense, su PC. A seguito degli ultimi aggiornamenti del gioco, Wccftech.com conferma che il nuovo capitolo della serie Ubisoft supporta pienamente il controller di attuale generazione di Sony. Sia il feedback tattile che i trigger adattivi ora funzionano con la versione PC di Valhalla, anche se dovrete collegare il controller con un cavo affinché queste feature funzionino. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di lunedì 5 luglio 2021)'sorailPlayStation 5,, su PC. A seguito degli ultimi aggiornamenti del gioco, Wccftech.com conferma che il nuovo capitolo della serie Ubisoftpienamente ildi attuale generazione di Sony. Sia il feedback tattile che i trigger adattivi ora funzionano con la versione PC di, anche se dovrete collegare ilcon un cavo affinché queste feature funzionino. Leggi altro...

