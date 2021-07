Among Us per PS4 e PS5 ha una data di uscita? (Di lunedì 5 luglio 2021) Among Us è attualmente disponibile per PC, Nintendo Switch e mobile, ma Innersloth aveva già dichiarato che il titolo arriverà anche su console. E secondo quanto riportato dall'account Twitter PlayStation Game Size, l'uscita del gioco su PS4 e PS5 dovrebbe arrivare presto. Questa informazione è trapelata inizialmente all'interno del database di PlayStation dove si legge che Among Us dovrebbe arrivare sulle console di Sony il 31 agosto. Precedentemente Innersloth aveva affermato che il gioco sarebbe arrivato entro questa estate e la data pubblicata nel database potrebbe quindi avere un ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 5 luglio 2021)Us è attualmente disponibile per PC, Nintendo Switch e mobile, ma Innersloth aveva già dichiarato che il titolo arriverà anche su console. E secondo quanto riportato dall'account Twitter PlayStation Game Size, l'del gioco su PS4 e PS5 dovrebbe arrivare presto. Questa informazione è trapelata inizialmente all'interno delbase di PlayStation dove si legge cheUs dovrebbe arrivare sulle console di Sony il 31 agosto. Precedentemente Innersloth aveva affermato che il gioco sarebbe arrivato entro questa estate e lapubblicata nelbase potrebbe quindi avere un ...

