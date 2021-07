Algeria | quasi 200 persone intossicate dopo un bagno nel Mediterraneo | “In 178 ricoverati con infezioni polmonari”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 5 luglio 2021)duecentounin mare. È successo in, a Tenes, dove in 178, tra cui bagnini della Protezione civile, sono staticonaccusando anche, secondo quanto riferito dal prefetto di Chlef, Lakhdar Seddas, nausea, febbre e rossore agli occhi. Sul posto sono state inviate squadre di sommozzatori alla ricerca di scarichi tossici. Non sono ancora note, però, le cause di questa intossicazione di massa: “Leche stavano facendo il...