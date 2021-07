A Lampedusa sbarchi no stop: "La situazione è fuori controllo" (Di lunedì 5 luglio 2021) Continuano ad approdare sull'Isola barchini carichi di migranti. La procura di Agrigento nel frattempo ha autorizzato l'utilizzo di un robot della Guardia costiera per cercare le 9 vittime del naufragio avvenuto il 30 giugno Leggi su ilgiornale (Di lunedì 5 luglio 2021) Continuano ad approdare sull'Isola barchini carichi di migranti. La procura di Agrigento nel frattempo ha autorizzato l'utilizzo di un robot della Guardia costiera per cercare le 9 vittime del naufragio avvenuto il 30 giugno

Advertising

MSF_ITALIA : I nostri team sono a #Lampedusa per fornire supporto medico e psicologico agli sbarchi e nell'hotspot, in collabora… - libellula58 : RT @ErmannoKilgore: Mentre #Salvini è sulla carrucola… - NessunaV : Migliaia di sbarchi a Lampedusa di gente inferocita che poi gira armata per le strade in cerca della strage. Hot sp… - paolaokaasan : RT @GiancarloDeRisi: Uno degli ultimi sbarchi a Lampedusa. Oggi stesso questi clandestini sul barchino saranno trasferiti altrove. O fuggir… - Martina95190659 : RT @GiancarloDeRisi: A mezzanotte di ieri, erano saliti a 9 gli sbarchi a Lampedusa, per un totale di 207 afroislamici in larga parte Tunis… -