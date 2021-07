Volandri: "Il tiro a giro di Insigne? Simile ad un passante in corsa di dritto" (Di domenica 4 luglio 2021) Filippo Volandri, ex tennista italiano, ha parlato ai microfoni di Sky Sport 24 a proposito del fantastico tiro a giro di Lorenzo Insigne contro il Belgio nel quarto di finale vinto dall'Italia di Roberto Mancini. Ecco quanto evidenziato: "Un colpo Simile nel tennis? Il passante in corsa di dritto, con la palla che a volte gira intorno al paletto e poi rientra. Insigne ha fatto esattamente quello, però invece di farlo con la racchetta l'ha fatto col piede". Leggi su spazionapoli (Di domenica 4 luglio 2021) Filippo, ex tennista italiano, ha parlato ai microfoni di Sky Sport 24 a proposito del fantasticodi Lorenzocontro il Belgio nel quarto di finale vinto dall'Italia di Roberto Mancini. Ecco quanto evidenziato: "Un colponel tennis? Ilindi, con la palla che a volte gira intorno al paletto e poi rientra.ha fatto esattamente quello, però invece di farlo con la racchetta l'ha fatto col piede".

