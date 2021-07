Ufficiale: Modena, preso l’attaccante Marotta (Di domenica 4 luglio 2021) In data odierna, il Modena F.C. comunica di aver ingaggiato l’attaccante Alessandro Marotta (’86). Marotta ha firmato un contratto biennale. Nello scorso torneo il neo gialloblù ha cominciato la stagione a Vicenza (12 presenze, 2 gol fra Coppa Italia e campionato), poi a gennaio è passato alla Juve Stabia dove in 17 partite ha segnato 13 gol. Foto: Logo Modena L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 4 luglio 2021) In data odierna, ilF.C. comunica di aver ingaggiatoAlessandro(’86).ha firmato un contratto biennale. Nello scorso torneo il neo gialloblù ha cominciato la stagione a Vicenza (12 presenze, 2 gol fra Coppa Italia e campionato), poi a gennaio è passato alla Juve Stabia dove in 17 partite ha segnato 13 gol. Foto: LogoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

