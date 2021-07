Spinazzola vola in Finlandia dal 'mago dei tendini': fissati i tempi di recupero (Di domenica 4 luglio 2021) Leonardo Spinazzola lascia il ritiro della Nazionale, Inizia oggi la fase del recupero dall'infortunio. Leggi su 90min (Di domenica 4 luglio 2021) Leonardolascia il ritiro della Nazionale, Inizia oggi la fase deldall'infortunio.

Advertising

Alessan07672967 : RT @sportmediaset: Roma, #Spinazzola vola in Finlandia per l'operazione al tendine d'Achille. #SportMediaset - infoitsport : Spinazzola vola in Finlandia: oggi l'operazione del prof. Orava, il 'mago dei tendini'. Stop di 6 mesi - sportmediaset : Roma, #Spinazzola vola in Finlandia per l'operazione al tendine d'Achille. #SportMediaset - infoitsport : Spinazzola domani vola in Finlandia dal professor Orava - susydigennaro : RT @napolimagazine: L'INFORTUNIO - Roma, Spinazzola vola in Finlandia per l'operazione al tendine d'Achille -