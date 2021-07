Spiagge piene sul litorale romano nel primo weekend di luglio | gettonati anche i parchi tematici FOTO

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 4 luglio 2021) Entra nel vivo la stagione estiva sul. In questodiin molti hanno scelto il mare per rilassarsi e smorzare un po’, per quanto possibile, il gran caldo di questi giorni. Ardea, Torvaianica, così come le altre località costiere stanno registrando infatti un notevole afflusso di cittadini e turisti in queste ore. Non mancano i controlli della Polizia Locale.L’alternativa al mare porta il nome dell’universo deia tema. Tante presenze per ...