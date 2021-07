Speranza: "Siamo arrivati a 53 milioni di dosi di vaccino, ma la partita non ancora è vinta" (Di domenica 4 luglio 2021) Il ministro della Salute spiega che in Italia si continuano a somministrare 500 mila dosi al giorno, poi avverte: "Le nuove varianti non ci fanno stare tranquilli" Leggi su repubblica (Di domenica 4 luglio 2021) Il ministro della Salute spiega che in Italia si continuano a somministrare 500 milaal giorno, poi avverte: "Le nuove varianti non ci fanno stare tranquilli"

