Sono i Maneskin i più ascoltati al mondo su Spotify, 1° posto nella global chart (Di domenica 4 luglio 2021) Sono i Maneskin i più ascoltati al mondo su Spotify: oggi il gruppo guida la global chart, ovvero la classifica dei brani più ascoltati a livello globale sulla famosa piattaforma di streaming. Non è però Zitti E Buoni il brano che porta i Maneskin a segnare un vero e proprio record; non è il pezzo vincitore del Festival di Sanremo 2021 e dell’Eurovision Song Contest a portare il gruppo a scalare rapidamente la global chart e a segnare il record per l’Italia. La canzone dei ... Leggi su optimagazine (Di domenica 4 luglio 2021)i piùalsu: oggi il gruppo guida la, ovvero la classifica dei brani piùa livelloe sulla famosa piattaforma di streaming. Non è però Zitti E Buoni il brano che porta ia segnare un vero e proprio record; non è il pezzo vincitore del Festival di Sanremo 2021 e dell’Eurovision Song Contest a portare il gruppo a scalare rapidamente lae a segnare il record per l’Italia. La canzone dei ...

Advertising

fanpage : #Maneskin primi nella Global Chart di #Spotify - SpotifyItaly : I '60 erano gli anni della British Invasion, il 2021 quello dell' #ITALIANINVASION. È tutto merito dei… - marcorussanoo : E comunque i Maneskin sono riusciti a spodestare Olivia Rodrigo dalla prima posizione. Guess it’s not good for you… - aboutpia : RT @lastgiuli: RAGA THEY DID IT I MANESKIN SONO PRIMI IN CLASSIFICA GLOBALE CON BEGGIN HANNO SPODESTATO OLIVIA RODRIGO STO URLANDO https://… - red_arrow19 : RT @_Next_to_you_: I Måneskin hanno spodestato Olivia Rodrigo e si sono presi il primo posto nella Top 50 Globale #maneskin -