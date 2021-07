Roma, la lista di Mourinho per sostituire Spinazzola (Di domenica 4 luglio 2021) L' ennesima tegola infortuni della Roma ha coinvolto anche José Mourinho , costretto a fare i conti lo stesso giorno del suo sbarco nella capitale con il brutto infortunio di Spinazzola . Una vera ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 4 luglio 2021) L' ennesima tegola infortuni dellaha coinvolto anche José, costretto a fare i conti lo stesso giorno del suo sbarco nella capitale con il brutto infortunio di. Una vera ...

Advertising

sportli26181512 : #Roma, la lista di Mourinho per sostituire Spinazzola: Il tecnico portoghese vuole un titolare. In cima alla lista… - encelado2 : @mgmaglie Ma si potrebbe avere una lista dei banchetti con indirizzi ? Io non l'ho trovata. A Roma zona Eur ? - GBussacchetti : mungere lo stato: I contributi per l’editoria: gazzette parrocchiali “L’Appennino Camerte, l’Acqua gratis, gli scon… - MalagninoWalter : @Frances25090689 @AlessioSfl @feddexxxxx @DiMarzio Si hanno squalificato Lotito e i medici, ma la Lazio niente, e c… - Paolo_Silves : @Beatrice011997 Sono di Roma…lista troppo lunga?? -