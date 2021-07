Ricoverato il papa Francesco al "Gemelli" per essere sottoposto ad intervento chirurgico (Di domenica 4 luglio 2021) papa Francesco è stato Ricoverato nel policlinico Gemelli di Roma. Jorge Mario Bergoglio sarà sottoposto ad intervento chirurgico. L'articolo Ricoverato il papa <small class="subtitle">Francesco al "Gemelli" per essere sottoposto ad intervento chirurgico</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di domenica 4 luglio 2021)è statonel policlinicodi Roma. Jorge Mario Bergoglio saràad. L'articoloil al "" perad proviene da Noi Notizie..

TgLa7 : ????PAPA FRANCESCO RICOVERATO AL GEMELLI PER INTERVENTO CHIRURGICO???? - Corriere : Papa Francesco ricoverato al Gemelli per un intervento chirurgico - aliasmario_ : Negli ultimi minuti ha iniziato a girare la voce che Papa Francesco sia stato appena ricoverato in ospedale a Roma.… - Giadahsospesap1 : RT @TgLa7: ????PAPA FRANCESCO RICOVERATO AL GEMELLI PER INTERVENTO CHIRURGICO???? - SamuelTomei : RT @Corriere: Papa Francesco ricoverato al Gemelli per sottoporsi a un intervento chirurgico -

