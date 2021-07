Perché il ddl Zan è un’imposizione che genera solo rischiose spaccature (Di domenica 4 luglio 2021) Roma, 4 lug – Ddl Zan imposizione. Ora sono diventati tutti teologi, tutti esperti di Storia d’Italia, tutti costituzionalisti. E’ tutto un dire: la Chiesa e le sue ingerenze, viva lo Stato laico, la Costituzione garantisce la libertà di pensiero, ecc. Verissimo. solo che lo si dice contraddicendo gli stessi principi che si pronunciano. La Chiesa ha il sacrosanto – è il caso di dirlo – diritto di dire la sua opinione sul piano spirituale. E una legge che vada a metterle un bavaglio è una legge liberticida. Come lo sarebbe una legge che impedisse alla comunità Lgbt di protestare e di dire la sua opinione. E come Stato estero pienamente riconosciuto, il Vaticano ha il ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 4 luglio 2021) Roma, 4 lug – Ddl Zan imposizione. Ora sono diventati tutti teologi, tutti esperti di Storia d’Italia, tutti costituzionalisti. E’ tutto un dire: la Chiesa e le sue ingerenze, viva lo Stato laico, la Costituzione garantisce la libertà di pensiero, ecc. Verissimo.che lo si dice contraddicendo gli stessi principi che si pronunciano. La Chiesa ha il sacrosanto – è il caso di dirlo – diritto di dire la sua opinione sul piano spirituale. E una legge che vada a metterle un bavaglio è una legge liberticida. Come lo sarebbe una legge che impedisse alla comunità Lgbt di protestare e di dire la sua opinione. E come Stato estero pienamente riconosciuto, il Vaticano ha il ...

