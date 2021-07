Per la prima volta dal 1222 il rettore della Università di Padova da ottobre sarà una donna (Di domenica 4 luglio 2021) Antonella Baccaro (foto di Carlo Furgeri Gilbert). Il traguardo è di quelli epocali: : Daniela Mapelli, 55 anni, ordinaria di Neuropsicologia, un curriculum prestigioso. La rettrice ha detto subito di sentire una “dolce responsabilità” nell’assumere l’incarico, e sarebbe interessante scoprire perché le è “dolce” questo carico così imponente. Intanto Mapelli chiarisce che non le piace la sottolineatura sul suo essere la prima donna rettrice, perché è consapevole di essere stata eletta per suoi meriti e non perché fosse l’ora di scegliere una rettrice. Pur condividendo la sua precisazione e senza nulla toglierle, ci pare giusto evidenziare ... Leggi su iodonna (Di domenica 4 luglio 2021) Antonella Baccaro (foto di Carlo Furgeri Gilbert). Il traguardo è di quelli epocali: : Daniela Mapelli, 55 anni, ordinaria di Neuropsicologia, un curriculum prestigioso. La rettrice ha detto subito di sentire una “dolce responsabilità” nell’assumere l’incarico, e sarebbe interessante scoprire perché le è “dolce” questo carico così imponente. Intanto Mapelli chiarisce che non le piace la sottolineatura sul suo essere larettrice, perché è consapevole di essere stata eletta per suoi meriti e non perché fosse l’ora di scegliere una rettrice. Pur condividendo la sua precisazione e senza nulla toglierle, ci pare giusto evidenziare ...

