Papa Francesco operato al colon al Policlinico Gemelli. “Arrivato in ospedale in forma anonima, rimarrà ricoverato cinque giorni” (Di domenica 4 luglio 2021) Accompagnato solo da un collaboratore, senza seguito come vuole il suo stile essenziale, il pontefice è Arrivato nel grande ospedale romano, in parte svuotato dalla domenica estiva. Leggi su ilsecoloxix (Di domenica 4 luglio 2021) Accompagnato solo da un collaboratore, senza seguito come vuole il suo stile essenziale, il pontefice ènel granderomano, in parte svuotato dalla domenica estiva.

Advertising

virginiaraggi : Rivolgo un pensiero a Papa Francesco da parte di tutta la città di Roma. Auguri di pronta guarigione. - TgLa7 : ????PAPA FRANCESCO RICOVERATO AL GEMELLI PER INTERVENTO CHIRURGICO???? - fattoquotidiano : Papa Francesco ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma per un intervento chirurgico - ilgiornale : Bergoglio è stato sottoposto a un intervento chirurgico al Policlinico Gemelli di Roma per risolvere un problema di… - laquilablog : Il Papa al “Gemelli” per un intervento programmato al colon: Papa Francesco si è recato questo pomeriggio presso il… -