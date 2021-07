Kane: «Danimarca? In Nations League non abbiamo vinto…» – VIDEO (Di domenica 4 luglio 2021) Harry Kane ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria dell’Inghilterra sull’Ucraina: le sue parole Harry Kane ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria dell’Inghilterra sull’Ucraina. Queste le parole del capitano degli inglesi. «La Danimarca è un’ottima squadra, abbiamo giocato due volte in Nations League l’anno scorso e non abbiamo vinto neanche una volta, un pareggio e una sconfitta. Loro sono ripartiti dopo un inizio difficile e da allora hanno fatto bene, noi dobbiamo pensare a noi stessi: giochiamo una semifinale nel nostro stadio di casa. ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 4 luglio 2021) Harryha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria dell’Inghilterra sull’Ucraina: le sue parole Harryha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria dell’Inghilterra sull’Ucraina. Queste le parole del capitano degli inglesi. «Laè un’ottima squadra,giocato due volte inl’anno scorso e nonvinto neanche una volta, un pareggio e una sconfitta. Loro sono ripartiti dopo un inizio difficile e da allora hanno fatto bene, noi dobbiamo pensare a noi stessi: giochiamo una semifinale nel nostro stadio di casa. ...

Advertising

dibellagf : Far gol par facile.Ieri un rapido cross di esterno dx, micidiale per la difesa avversaria ha permesso alla Danimarc… - VELOSPORT1960 : Poker a Roma: doppietta di Kane, gol di Maguire e Henderson. Il 7 luglio sfida con la Danimarca - lorenzocasalin4 : RT @lorenzocasalin4: L'Inghilterra torna nel suo Wembley: Ucraina travolta, ora la Danimarca - La Gazzetta dello Sport - lorenzocasalin4 : L'Inghilterra torna nel suo Wembley: Ucraina travolta, ora la Danimarca - La Gazzetta dello Sport - infoitsport : Euro 2020, Ucraina-Inghilterra 0-4: tutto facile per Kane e compagni. In semifinale c’è la Danimarca -