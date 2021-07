Europei | Brych arbitrerà Italia - Spagna

Advertising

docteur_moi : RT @fattoquotidiano: Italia-Spagna sarà arbitrata da Felix Brych: chi è il fischietto della semifinale degli Europei - fattoquotidiano : EUROPEI 2021 Storia e precedenti dell'arbitro che dirigerà la partita di martedì a #Wembley #euro2020 - fattoquotidiano : Italia-Spagna sarà arbitrata da Felix Brych: chi è il fischietto della semifinale degli Europei - WinnerTheBest79 : RT @sportmediaset: La designazione #Uefa: sarà il tedesco #Brych l'arbitro di Italia-Spagna. #SportMediaset - Fprime86 : RT @sportmediaset: La designazione #Uefa: sarà il tedesco #Brych l'arbitro di Italia-Spagna. #SportMediaset -

Ultime Notizie dalla rete : Europei Brych

La prima semifinale deglitra Italia e Spagna sarà diretta da Felix. Martedì sera a Wembley , il direttore di gara tedesco, che ha diretto anche il quarto di finale tra Ucraina e Inghilterra , sarà assistito ...... con De Bruyne e Hazard usciti zoppi Foto dall'account Twitter della Nazionale italiana Sarà l'arbitro tedesco Felixa dirigere la semifinale tra Italia e Spagna agli, in programma ...Italia-Spagna sarà arbitrata dal tedesco Felix Brych. Per la semifinale degli Europei 2020 in programma a Wembley l’Uefa ha scelto quindi uno degli arbitri più presenti nel corso della rassegna contin ...E l'arbitro che ha diretto Belgio-Portogallo, in cui ha concesso alla squadra di Cristiano Ronaldo libertà di menare, con De Bruyne e Hazard usciti zoppi ...