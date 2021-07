Europei, a Roma due inglesi denunciati nella giornata di Ucraina-Inghilterra e 50 respinti. Controlli in tutta la città (Di domenica 4 luglio 2021) Durante i Controlli nella giornata di ieri a Roma in occasione della partita di semifinale del campionato europeo Ucraina-Inghilterra sono stati denunciati due tifosi inglesi. Altri cinquanta sono stati respinti ai check-point allestiti intorno allo Stadio Olimpico. I supporters della nazionale inglese erano risultati non in regola per l’ingresso allo stadio. Raggiunti in albergo e invitati a non recarsi all’Olimpico, due inglesi avrebbero provato a eludere le precauzioni dicendo di essere giunti a Roma in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 4 luglio 2021) Durante idi ieri ain occasione della partita di semifinale del campionato europeosono statidue tifosi. Altri cinquanta sono statiai check-point allestiti intorno allo Stadio Olimpico. I supporters della nazionale inglese erano risultati non in regola per l’ingresso allo stadio. Raggiunti in albergo e invitati a non recarsi all’Olimpico, dueavrebbero provato a eludere le precauzioni dicendo di essere giunti ain ...

