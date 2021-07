Di Maio, con Usa condivisione valori e scambi proficui (Di domenica 4 luglio 2021) "Viva l'amicizia e i valori che ci uniscono". Questo il brindisi con tanto di calice tra il ministro degli Esteri italiano Luigi Di Maio ed il segretario di Stato americano Antony Blinken a Villa ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di domenica 4 luglio 2021) "Viva l'amicizia e iche ci uniscono". Questo il brindisi con tanto di calice tra il ministro degli Esteri italiano Luigi Died il segretario di Stato americano Antony Blinken a Villa ...

Ultime Notizie dalla rete : Maio con Di Maio, con Usa condivisione valori e scambi proficui "Viva l'amicizia e i valori che ci uniscono". Questo il brindisi con tanto di calice tra il ministro degli Esteri italiano Luigi Di Maio ed il segretario di Stato americano Antony Blinken a Villa Taverna a Roma in occasione del 4 luglio, giorno dell'Indipendenza ...

Di Maio: Italia - Usa uniti su valori. Blinken: partner più stretti Con questi reciproci messaggi di stima e amicizia, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio e il segretario di Stato americano Antony Blinken hanno brindato alla festa del 4 luglio a Villa Taverna a ...

M5S, mediazione Fico-Di Maio: Conte leader (con Grillo) e governo Draghi blindato ilmessaggero.it Libia e Mediterraneo: stragi continue di migranti, ma il ministro di Maio si dice "fiducioso" La domanda sorge spontanea: ma in che mondo vive il nostro ministro degli Esteri? La Guardia costiera libica spara sulle navi salva-vita, fa il lavoro sporco dei respingimenti in mare ...

Parla il pentito: dalla “Svizzera di Palermo” agli affari a Milano Da allora si è aperta una partita con la Procura. Nel corso del processo ... operazione c’era Antonino Pipitone e Vincenzo Di Maio che reggevano la famiglia mafiosa dell’Acquasanta.

