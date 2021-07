Dal Brasile sono sicuri: "Kaio Jorge ha firmato un precontratto col Napoli" (Di domenica 4 luglio 2021) "È sempre più chiaro che l'attaccante Kaio Jorge non rinnoverà il contratto con il Santos e lascerà il club a fine anno gratuitamente. Una fonte collegata al giocatore garantisce che ha già firmato un pre-contratto con il Napoli". Queste le parole pubblicate poco fa da Vagner Frederico, giornalista brasiliano, attraverso la sua pagina Twitter. Frederico dichiara che una fonte molto vicina a Kaio Jorge garantisce che il giocatore avrebbe firmato un precontratto con il club partenopeo. IL POST: Leggi su spazionapoli (Di domenica 4 luglio 2021) "È sempre più chiaro che l'attaccantenon rinnoverà il contratto con il Santos e lascerà il club a fine anno gratuitamente. Una fonte collegata al giocatore garantisce che ha giàun pre-contratto con il". Queste le parole pubblicate poco fa da Vagner Frederico, giornalista brasiliano, attraverso la sua pagina Twitter. Frederico dichiara che una fonte molto vicina agarantisce che il giocatore avrebbeuncon il club partenopeo. IL POST:

Advertising

fattoquotidiano : La beffa per il Brasile devastato dal virus è che il vaccino serva a far ingrassare le casse del governo Bolsonaro… - robypec75 : RT @tuttonapoli: Dal Brasile - Kaio Jorge ha firmato un precontratto col Napoli, non rinnoverà col Santos - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Dal Brasile: “Kaio Jorge ha firmato un precontratto col Napoli”: Dal Br… - sscalcionapoli1 : Dal Brasile – Kaio Jorge ha firmato un precontratto col Napoli, non rinnoverà col Santos - susydigennaro : RT @napolimagazine: DAL BRASILE - Kaio Jorge via dal Santos a parametro zero: ha un pre-contratto col Napoli -