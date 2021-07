Covid oggi Toscana, 50 contagi: bollettino 4 luglio (Di domenica 4 luglio 2021) Sono 50 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 4 luglio, secondo i dati del bollettino della regione anticipati dal governatore Eugenio Giani. “I nuovi casi registrati in Toscana sono 50 su 16.161 test di cui 5.445 tamponi molecolari e 10.716 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 0,31% (1,2% sulle prime diagnosi)”, scrive Giani sui social, aggiungendo che i vaccini attualmente somministrati sono 3.134.060. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di domenica 4 luglio 2021) Sono 50 ida coronavirus in, 4, secondo i dati deldella regione anticipati dal governatore Eugenio Giani. “I nuovi casi registrati insono 50 su 16.161 test di cui 5.445 tamponi molecolari e 10.716 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 0,31% (1,2% sulle prime diagnosi)”, scrive Giani sui social, aggiungendo che i vaccini attualmente somministrati sono 3.134.060. L'articolo proviene da Italia Sera.

