Covid, nelle Marche 10 ricoverati (+3) e un decesso (Di domenica 4 luglio 2021) Tornano a crescere i ricoverati per Covid negli ospedali delle Marche, saliti a 10 (+3 su ieri), mentre la regione registra nell'ultima giornata un decesso, quello di un 76enne di Monsampolo del ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di domenica 4 luglio 2021) Tornano a crescere ipernegli ospedali delle, saliti a 10 (+3 su ieri), mentre la regione registra nell'ultima giornata un, quello di un 76enne di Monsampolo del ...

RegLombardia : #LNews Non si registra alcun nuovo decesso in Lombardia per Covid. Intanto, continuano a diminuire i ricoverati ne… - Agenzia_Ansa : Sono 808 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salut… - claudioruss : De Laurentiis: 'Basta vendere un giocatore? Forse non basterà , ma soprattutto dovrai vendere quelli che hanno aumen… - SiciliaTV : Accertati 102 nuovi casi positivi al Covid-19 in Sicilia nelle ultime 24 ore su 6.397... #bollettino #casi #covid… - LaCnews24 : Covid, a Reggio Calabria pronti a vaccinare nelle farmacie #calabrianotizie #newscalabria -

Ultime Notizie dalla rete : Covid nelle Eva Emaus senza paura canta la libertĂ in Never Yours Again Cosa ti resta di Napoli e del primo incontro col violino? A 6 anni cantavo nelle voci bianche al ... Come si esprime la sensualitĂ post covid? Secondo due tipologie. Non vedo l'ora di uscire coi tacchi ...

Covid Lazio, bollettino oggi 4 luglio: 83 nuovi casi (61 a Roma) e 2 morti Tutti i parametri sono in calo, si continua a registrare trend positivo: zero decessi nelle province, 2 a Roma. APPROFONDIMENTI VARIANTE La variante Delta intimorisce l'Europa RIETI Covid: due nuovi ...

Il Covid mette il turbo al business delle app: ricavi per 64,9 miliardi nel primo semestre Il Sole 24 ORE Covid, Italia: 808 positivi Oggi in Italia sono 808 i nuovi casi registrati di positivitĂ al Covid - 19. I decessi invece sono 12. Sono 141.640 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore, ...

Brasile: in migliaia manifestano contro Bolsonaro. Cosa sta succedendo? C'entrano la gestione del covid e la sua conseguente posizione giudiziaria delicata in seguito alle accuse. Ecco cosa sta succedendo in Brasile ...

