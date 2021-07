Covid-19, bollettino 4 luglio: 808 contagiati e 12 decessi (Di domenica 4 luglio 2021) Il bollettino della Protezione Civile con i dati aggiornati dei contagi da Covid-19 conferma il trend. Il numero di morti e contagi è in diminuzione I nuovi dati del bollettino sul Covid-19 in Italia confermano il trend delle ultime settimane. Sono stati registrati infatti 808 contagiati, a fronte dei 932 di sabato 3 luglio, e L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di domenica 4 luglio 2021) Ildella Protezione Civile con i dati aggiornati dei contagi da-19 conferma il trend. Il numero di morti e contagi è in diminuzione I nuovi dati delsul-19 in Italia confermano il trend delle ultime settimane. Sono stati registrati infatti 808, a fronte dei 932 di sabato 3, e L'articolo proviene da Inews.it.

Agenzia_Italia : Covid: 808 nuovi contagi in italia, 12 i decessi Nella prima domenica di luglio 808 casi e 22 morti, positività all… - sulsitodisimone : Covid: 808 nuovi contagi in italia, 12 i decessi Nella prima domenica di luglio 808 casi e 22 morti, positività all… - stop_fake_news_ : AGI - Domenica 3 luglio sono stati registrati in Italia 808 nuovi positivi al Covid (ieri 932). Le vittime sono sta… - internewsit : Coronavirus in Italia, bollettino 4 luglio: tutti i dati aggiornati sul Covid-19 - - occhio_notizie : Covid Campania, il bollettino di oggi 4 luglio: 110 nuovi casi e zero decessi -