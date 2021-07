CIAMBELLA INTEGRALE AI MIRTILLI

Leggi su cityroma

(Di domenica 4 luglio 2021)senza burro. Ricetta facile e leggera. La è un dolce da colazione semplice, leggero e buonissimo, che si prepara in poco tempo e mette d’accordo tutta la famiglia. Abbiamo elaborato la ricetta in modo che possa essere consumata in pochi giorni: è un dolce un po’ più piccolo rispetto alle ricette classiche e può andar bene anche per la colazione di due persone per due-tre giorni. Per realizzare laaiabbiamo usato pochi ingredienti che si trovano comunemente nelle nostre case: uova, zucchero, latte, olio di semi, lievito, farina e. Abbiamo ...