Cda Rai | solo Lega e Pd hanno le idee chiare I nomi M5S nel caos per lo scontro Conte-Grillo | bufera su FdI

Advertising

Pinucciosono : La rai perde le partite della coppa Italia. Il 7 votatemi al Cda della RAI e porto la seria A in chiaro - ItaliaViva : “Basta giochetti, il 7 luglio si vota il nuovo Cda #Rai”: intervista a @Michele_Anzaldi - ilriformista : Il progetto cullato dalla ormai spaccata costellazione grillina di puntare a rimandare ancora una volta la decision… - Affaritaliani : Cda Rai, Parlamento pronto al voto. Chi resta, chi salta e chi arriva. I nomi - angelo_menel : @TendenzaPerche @RaiSport @Vivo_Azzurro la rai e la meritocrazia #autostradepubbliche -

Ultime Notizie dalla rete : Cda Rai

... la prassi per cui alla, se per un ruolo apicale a tempo determinato viene scelto un dirigente interno, questi ottiene di poter andare in aspettativa, per delibera dello stessoin cui è ...La giornalista Raffaella Salamina presenterà la serata che vedrà anche gli interventi di Vittoria Poggio, assessore alla Cultura e al Turismo della Regione Piemonte e il consigliere del, ...Riparte il conto alla rovescia per le nomine Rai, uno dei giri delle poltrone che contano e che cadono sotto il governo di Mario Draghi. Lunedì 12 luglio è in calendario l'assemblea Rai slittata un me ...1' di lettura. Il Consiglio di amministrazione di Acciaierie d’Italia, secondo quanto risulta a Radiocor, ha approvato il progetto di bilancio 2020 e ha fissato l’assemblea per il 21 luglio in prima c ...