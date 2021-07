Berrettini-Ivashka in tv | data | orario | canale e diretta streaming Wimbledon 2021

(Di domenica 4 luglio 2021) Matteosfiderà Ilyaagli ottavi di finale di, prestigioso Slam britannico. L’azzurro ha sconfitto senza problemi Aljaz Bedene, senza lasciar set per strada, così come il bielorusso, nettamente superiore a Jordan Thompson. Sfida particolarmente complessa per, considerando lo stato di forma straordinario di, abile su qualsiasi superficie. La disputa andrà in scena lunedì 5 luglio alle ore 12:00 italiane. Latelevisiva sarà offerta da Sky Sport (201 o 205), con live...

P. Val. per 'Il Messaggero' matteovince il torneo queen's 4 E due! Matteoe Lorenzo Sonego saranno protagonisti degli ottavi di Wimbledon. Il romano contro, il torinese contro sua Maestà Roger Federer. Due italiani negli ...Matteoe la fidanzata Ajla Tomljanovic si sono raccontati in una divertente intervista doppia a ... l'azzurro affronterà il bielorusso, l'australiana se la vedrà con la britannica ...Matteo Berrettini sfiderà Ilya Ivashka agli ottavi di finale di Wimbledon 2021, prestigioso Slam britannico. Come e quando seguire il match in diretta tv e in streaming ...Matteo Berrettini e la fidanzata Ajla Tomljanovic si sono raccontati in una divertente intervista doppia a Wimbledon in cui hanno affrontato vari temi: ...