Basket | Sacchetti | “Ero tranquillo alla vigilia | perché avevo visto un gruppo veramente bello e unito”

(Di domenica 4 luglio 2021) Vola a Tokyo l’Italia dele lo fa contro ogni pronostico e contro i vicecampioni olimpici uscenti della Serbia, uscenti ancheescono dalle Olimpiadi prima ancora di andarci. Finisce 102-95 a Belgrado per gli azzurri dopo una partita giocata ad altissimi livelli da tutti i giocatori scesi in campo. E Meonon può che essere entusiasta di quel che hanno raggiunto i suoi ragazzi. “Il primo tempo è stato molto intenso in difesa, mentre abbiamo saputo giocare bene in attacco, trovando importanti tiri da tre punti. Siamo rimasti con la testa nella partita nella ripresa e abbiamo vinto. Sicuramente l’infortunio a Micic può ...

Advertising

MarcoBellinazzo : Penso che chi fa il mio mestiere debba essere sempre il più possibile distaccato e oggettivo, ma stasera, lasciatem… - RaiSport : ?? L'#Italbasket vola a #Tokyo Gli azzurri di #Sacchetti superano la #Serbia 102-95 ?? - dendestyle : RT @parallelecinico: 17 anni dopo la Nazionale di basket torna alle Olimpiadi. Contro qualsiasi pronostico. Grazie ad un gruppo straordinar… - grumpy792 : RT @parallelecinico: 17 anni dopo la Nazionale di basket torna alle Olimpiadi. Contro qualsiasi pronostico. Grazie ad un gruppo straordinar… - Corradodo23 : RT @parallelecinico: 17 anni dopo la Nazionale di basket torna alle Olimpiadi. Contro qualsiasi pronostico. Grazie ad un gruppo straordinar… -

Ultime Notizie dalla rete : Basket Sacchetti

20.04: E' la grande serata delitaliano, quella più attesa. Quaranta o più minuti per ... Servirà la partita perfetta in attacco ed in difesa ai ragazzi di Meo. 40 minuti per entrare ...Contro mosse di: dentro Pajola e Tessitori e i due giocatori della Virtus Bologna chiudono la difesa e gli azzurri tornano avanti 15 - 23 all'ottavo. Al primo riposo è 22 - 28 . I serbi ...Dopo 17 anni gli azzurri si qualificano per i Giochi: Serbia travolta (95-102) da una prova strepitosa di Tonut e compagni ...L' Italia del basket alle Olimpiadi 17 anni dopo l'ultima partecipazione conclusasi, ad Atene, con la medaglia d'argento.