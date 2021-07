Baseball, Serie A1 2021: completato il primo turno della poule salvezza (Di lunedì 5 luglio 2021) Pur con un rinvio, è stata completata la prima giornata della poule salvezza per quel che riguarda la Serie A1 di Baseball. Le 24 squadre, com’è noto, sono divise in quattro gironi, che sono tutti da sei. Andiamo a vedere come sono andate le partite della domenica. Da segnalare in particolare la prestazione a doppia faccia di Modena, del tutto dominante contro Sala Baganza nel primo incontro e molto più in difficoltà nel secondo, in cui ha avuto bisogno di due extra inning per prevalere. Anche l’Oltretorrente fa sua la doppia vittoria, con una ripresa supplementare nel ... Leggi su oasport (Di lunedì 5 luglio 2021) Pur con un rinvio, è stata completata la prima giornataper quel che riguarda laA1 di. Le 24 squadre, com’è noto, sono divise in quattro gironi, che sono tutti da sei. Andiamo a vedere come sono andate le partitedomenica. Da segnalare in particolare la prestazione a doppia faccia di Modena, del tutto dominante contro Sala Baganza nelincontro e molto più in difficoltà nel secondo, in cui ha avuto bisogno di due extra inning per prevalere. Anche l’Oltretorrente fa sua la doppia vittoria, con una ripresa supplementare nel ...

