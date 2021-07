Ascolti tv, la gara tra Ucraina e Inghilterra vince la serata televisiva (Di domenica 4 luglio 2021) La serata televisiva del 3 luglio è stata vinta dalla gara di Euro 2020 tra Ucraina e Inghilterra trasmessa, come di consueto, su Rai 1. Il match naturalmente non ha registrato picchi di Ascolti pari a quelli prodotti dalle gare dell’Italia di Roberto Mancini, ma ha comunque tenuto incollati allo schermo 5.730.000 spettatori. Bene anche … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di domenica 4 luglio 2021) Ladel 3 luglio è stata vinta dalladi Euro 2020 tratrasmessa, come di consueto, su Rai 1. Il match naturalmente non ha registrato picchi dipari a quelli prodotti dalle gare dell’Italia di Roberto Mancini, ma ha comunque tenuto incollati allo schermo 5.730.000 spettatori. Bene anche … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

