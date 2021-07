Viabilità Roma Regione Lazio del 03-07-2021 ore 12:30 (Di sabato 3 luglio 2021) Viabilità DEL 2 LUGLIO 2021 ORE 12.20 MARCO CILUFFO BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON GLI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio IN REDAZIONE MARCO CILUFFO AGGIORNAMENTO SULLA A1 Roma NAPOLI PERMANGONO CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO A CAUSA DI UN PRECEDENTE INCIDENTE AVVENUTO TRA IL BIVIO DELLA DIRAMAZIONE Roma SUD E VALMONTONE IN DIREZIONE DI NAPOLI PASSIAMO SUL RACCORDO BREVI RALLENTAMENTI NELLE DUE CARREGGIATE ALTEZZA SVINCOLO PONTINA SCENDENDO SULLA PONTINA INCOLONNAMENTI PER TRAFFICO A PARTIRE DA VIA CARLO LEVI FINO A CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE DI ... Leggi su romadailynews (Di sabato 3 luglio 2021)DEL 2 LUGLIOORE 12.20 MARCO CILUFFO BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON GLI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLAIN REDAZIONE MARCO CILUFFO AGGIORNAMENTO SULLA A1NAPOLI PERMANGONO CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO A CAUSA DI UN PRECEDENTE INCIDENTE AVVENUTO TRA IL BIVIO DELLA DIRAMAZIONESUD E VALMONTONE IN DIREZIONE DI NAPOLI PASSIAMO SUL RACCORDO BREVI RALLENTAMENTI NELLE DUE CARREGGIATE ALTEZZA SVINCOLO PONTINA SCENDENDO SULLA PONTINA INCOLONNAMENTI PER TRAFFICO A PARTIRE DA VIA CARLO LEVI FINO A CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE DI ...

Scontro fra mezzi pesanti, riaperta l'Autostrada del Sole. Un ferito grave A chi viaggia verso Roma dopo l'uscita obbligatoria ad Arezzo si consiglia di proseguire per Badia ... oppure uscire ad Arezzo e dopo aver percorso la viabilità ordinaria rientrare a Monte San Savino . ...

