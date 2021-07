Vangelo e parola del giorno, sabato 3 luglio 2021 (Di sabato 3 luglio 2021) In questa rubrica giornaliera vi proponiamo la meditazione con il Vangelo del giorno, sabato 3 luglio 2021 La redazione di Zon.it fornisce ai propri lettori, in maniera quotidiana, la Lettura del giorno ed il Vangelo del giorno. LETTURA DEL giorno Dalla lettera di san Paolo apostolo agli EfesìniEf 2,19-22 Fratelli, voi non siete più stranieri né ospiti, ma siete concittadini dei santi e familiari di Dio, edificati sopra il fondamento degli apostoli e dei profeti, avendo come pietra d’angolo lo stesso Cristo Gesù.In lui tutta la ... Leggi su zon (Di sabato 3 luglio 2021) In questa rubrica giornaliera vi proponiamo la meditazione con ildelLa redazione di Zon.it fornisce ai propri lettori, in maniera quotidiana, la Lettura deled ildel. LETTURA DELDalla lettera di san Paolo apostolo agli EfesìniEf 2,19-22 Fratelli, voi non siete più stranieri né ospiti, ma siete concittadini dei santi e familiari di Dio, edificati sopra il fondamento degli apostoli e dei profeti, avendo come pietra d’angolo lo stesso Cristo Gesù.In lui tutta la ...

