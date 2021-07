Usigrai | «Rai nega comunicato RaiSport» Ma poi viene letto comunque

Leggi su giornalettismo

(Di sabato 3 luglio 2021) «È inqualificabile il comportamento della Rai che hato il diritto della redazione di Rai Sport di leggere unsindacale durante la trasmissione Dribbling europei. La lettura delè un diritto sancito dal contratto di lavoro. Ancor più grave il fatto che la decisione sia arrivata a pochi minuti della messa in onda, dopo che in mattinata era stato dato formalmente il via libera». È la protesta dell’esecutivo, relativa alla nota del cdr della redazione sportiva sui diritti della Coppa Italia passati a Mediaset. «Chiederemo spiegazioni ufficiali, intanto abbiamo già attivato i nostri avvocati – ...