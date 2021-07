Ufficiale: Como, preso Varnier dall’Atalanta (Di sabato 3 luglio 2021) Como 1907 comunica l’arrivo in prestito dall’Atalanta fino al 30 giugno 2022 del calciatore Marco Varnier. Difensore centrale, classe 1998, è cresciuto nei settori giovanili di Padova e Cittadella, esordendo con quest’ultimi in Lega Pro e Serie B. Nella stagione 2017/18 è stato eletto miglior difensore della serie cadetta passando poi nella stagione successiva all’Atalanta. Nel suo palmares anche alcune presenze con le Nazionali giovanili, fino all’U21, con la quale ha esordito nell’ottobre 2017, all’età di 19 anni. Foto: Logo Como L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 3 luglio 2021)1907 comunica l’arrivo in prestitofino al 30 giugno 2022 del calciatore Marco. Difensore centrale, classe 1998, è cresciuto nei settori giovanili di Padova e Cittadella, esordendo con quest’ultimi in Lega Pro e Serie B. Nella stagione 2017/18 è stato eletto miglior difensore della serie cadetta passando poi nella stagione successiva all’Atalanta. Nel suo palmares anche alcune presenze con le Nazionali giovanili, fino all’U21, con la quale ha esordito nell’ottobre 2017, all’età di 19 anni. Foto: LogoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

