Ucraina-Inghilterra, le probabili formazioni del match (Di sabato 3 luglio 2021) Allo stadio Olimpico di Roma, Ucraina-Inghilterra si affrontano per l'ultimo quarto di finale di Euro2020. Le probabili formazioni Un posto per Wembley: Ucraina-Inghilterra si affrontano per i quarti di finale di Euro2020. Una sfida inedita in una fase finale del campionato europeo. La vincente di questa sfida si ritroverà di fronte una tra Danimarca e Repubblica Ceca, che scenderanno in campo prima di questo match, alle ore 18 a Baku. Percorso quasi netto per i ragazzi di Southgate che hanno ottenuto 3 vittorie ed un pareggio fin qui, senza subire gol ed eliminando ...

