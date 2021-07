Tour: tappa a Teuns, ma Pogacar è un alieno e si prende la gialla (Di sabato 3 luglio 2021) Semplicemente devastante. Il Tour de France è solo all'ottavo giorno ma ha già un padrone che si chiama Tadej Pogacar. Sotto la pioggia di Le Grand Bonnard la tappa se la prende il belga Dylan Teuns (... Leggi su gazzetta (Di sabato 3 luglio 2021) Semplicemente devastante. Ilde France è solo all'ottavo giorno ma ha già un padrone che si chiama Tadej. Sotto la pioggia di Le Grand Bonnard lase lail belga Dylan(...

