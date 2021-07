Tour de France, tappa di oggi in DIRETTA: arrivano le Alpi! Pogacar favorito sul Col de la Colombiere (Di sabato 3 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Le dichiarazioni di Vincenzo Nibali dopo la tappa di ieri – Le dichiarazioni di Tadej Pogacar – Le dichiarazioni di Mathieu van der Poel – Le dichiarazioni di Wout Van Aert Buongiorno a tutti amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE dell’ottava tappa del Tour de France 2021, la Oyonnax – Le Grand-Bornand di 150,8 chilometri. Si tratta della prima frazione alpina di quest’edizione della Grande Boucle e nel finale presenta la temibile accoppiata composta dal Col de Romme (8,8 chilometri all’8,9%) e dal Col de ... Leggi su oasport (Di sabato 3 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALIVE Le dichiarazioni di Vincenzo Nibali dopo ladi ieri – Le dichiarazioni di Tadej– Le dichiarazioni di Mathieu van der Poel – Le dichiarazioni di Wout Van Aert Buongiorno a tutti amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla nostraLIVE dell’ottavadelde2021, la Oyonnax – Le Grand-Bornand di 150,8 chilometri. Si tratta della prima frazione alpina di quest’edizione della Grande Boucle e nel finale presenta la temibile accoppiata composta dal Col de Romme (8,8 chilometri all’8,9%) e dal Col de ...

