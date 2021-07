Sibiu Tour 2021, Ackermann vince il cronoprologo. Stacchiotti 3°, Fabio Aru a 23”. Domani arrivo in salita (Di sabato 3 luglio 2021) Pascal Ackermann ha vinto il prologo del Sibiu Tour, breve corsa di quattro tappe iniziata oggi in Romania. La cronometro individuale di 2,5 km attorno a Sibiu ha premiato il tedesco, capace di imporsi in 3’18” alla media di 45,455 km/h. L’alfiere della Bora-hansgrohe ha così conquistato il primo successo stagionale, tornando a primeggiare a otto mesi di distanza dall’affermazione nell’ultima tappa della Vuelta di Spagna 2020. Il 27enne, che naturalmente è anche il primo leader della classifica generale, ha interpretato al meglio la prova contro il tempo disputata sotto la pioggia, regolando per tre secondi l’estone Martin ... Leggi su oasport (Di sabato 3 luglio 2021) Pascalha vinto il prologo del, breve corsa di quattro tappe iniziata oggi in Romania. La cronometro individuale di 2,5 km attorno aha premiato il tedesco, capace di imporsi in 3’18” alla media di 45,455 km/h. L’alfiere della Bora-hansgrohe ha così conquistato il primo successo stagionale, tornando a primeggiare a otto mesi di distanza dall’affermazione nell’ultima tappa della Vuelta di Spagna 2020. Il 27enne, che naturalmente è anche il primo leader della classifica generale, ha interpretato al meglio la prova contro il tempo disputata sotto la pioggia, regolando per tre secondi l’estone Martin ...

