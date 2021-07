Pensioni 2021 l’ editoriale: meno di sei mesi al prepotente ritorno della Fornero (Di sabato 3 luglio 2021) Diciamolo francamente. In questi tre anni di “quota 100” con tutte le polemiche anche politiche che ci sono state su questa legge ci eravamo più o meno dimenticati della legge Fornero, quasi che fosse stata messa in soffitta ed un po’ dimenticata dagli italiani. Ora che si avvia lentamente alla conclusione “quota 100” si risente nuovamente parlare della legge Fornero e, come per incanto, fioccano le interviste e comparsate in TV della famosa prof.ssa che tanto ha disturbato gli italiani. Quello che sembra certo è che “quota 100” dovrebbe definitivamente alla fine dell’anno diventare un ... Leggi su pensionipertutti (Di sabato 3 luglio 2021) Diciamolo francamente. In questi tre anni di “quota 100” con tutte le polemiche anche politiche che ci sono state su questa legge ci eravamo più odimenticatilegge, quasi che fosse stata messa in soffitta ed un po’ dimenticata dagli italiani. Ora che si avvia lentamente alla conclusione “quota 100” si risente nuovamente parlareleggee, come per incanto, fioccano le interviste e comparsate in TVfamosa prof.ssa che tanto ha disturbato gli italiani. Quello che sembra certo è che “quota 100” dovrebbe definitivamente alla fine dell’anno diventare un ...

