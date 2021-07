Leonardo Spinazzola infortunato, Miriam Sette scrive al marito: ecco il toccante messaggio su Instagram (Di sabato 3 luglio 2021) “Quante volte l’hai sognato, immagino, questo Europeo…”. Comincia così il toccante messaggio che Miriam Sette, moglie di Leonardo Spinazzola, ha voluto dedicare al marito, dopo l’infortunio, probabilmente una lesione al tendine d’Achille, durante la partita di venerdì sera degli Europei 2021. Spinazzola si è dovuto fermare al 34? del secondo tempo, finito poi con una vittoria dell’Italia che è così volata alle semifinali di Wembley. Già durante il match la moglie aveva fatto sentire tutto il suo supporto al marito, pubblicando sulle storie ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 3 luglio 2021) “Quante volte l’hai sognato, immagino, questo Europeo…”. Comincia così ilche, moglie di, ha voluto dedicare al, dopo l’infortunio, probabilmente una lesione al tendine d’Achille, durante la partita di venerdì sera degli Europei 2021.si è dovuto fermare al 34? del secondo tempo, finito poi con una vittoria dell’Italia che è così volata alle semifinali di Wembley. Già durante il match la moglie aveva fatto sentire tutto il suo supporto al, pubblicando sulle storie ...

