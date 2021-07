“Le protezioni solari proteggono tutte allo stesso modo”: bufera sull’influencer (Di sabato 3 luglio 2021) L’ultimo post della popolare influencer Giulia De Lellis ha scatenato non poche polemiche. L’ex concorrente del Grande Fratello VIP ha condiviso una Storia su Instagram dove ha provato a spiegare come funziona la protezione solare, soffermandosi sul fatto che la protezione sarebbe identica con tutti i prodotti. “Vorrei spiegare una cosa che non tutti hanno chiara: le protezioni solari 50, 30, 20 o 15 proteggono tutte allo stesso modo, cambia solo la durata sul corpo (detto in parole semplici) – scrive l’influencer nella sua Storia – Più sono alte e più ... Leggi su periodicoitaliano (Di sabato 3 luglio 2021) L’ultimo post della popolare influencer Giulia De Lellis ha scatenato non poche polemiche. L’ex concorrente del Grande Fratello VIP ha condiviso una Storia su Instagram dove ha provato a spiegare come funziona la protezione solare, soffermandosi sul fatto che la protezione sarebbe identica con tutti i prodotti. “Vorrei spiegare una cosa che non tutti hanno chiara: le50, 30, 20 o 15, cambia solo la durata sul corpo (detto in parole semplici) – scrive l’influencer nella sua Storia – Più sono alte e più ...

Donutslov3r : Ma come è possibile, ma lo sanno anche i bimbi come funzionano le protezioni solari - ChiaraCiv : BUON SABATO a tutti ?? e non dimenticatevi le protezioni solari ?? anche un sole velato ?? può provocare scottature ??… - acquafaba : RT @momentidigIoria: Le marche di protezioni solari che hanno collaborato con lei se ne staranno pentendo - momentidigIoria : Le marche di protezioni solari che hanno collaborato con lei se ne staranno pentendo - ragazzabehcet : Potrei spiegare a Giulia De Lellis un mondo sulle protezioni solari, ma non lo faccio perché non sono medico (ma ba… -