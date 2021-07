L’apertura de l’Équipe | “La lezione d’italiano”

Leggi su alfredopedulla

(Di sabato 3 luglio 2021) Continua inarrestabile la corsa dell’Italia in questo Europeo: ieri è arrivata l’ennesima vittoria contro il Belgio che ha portato gli azzurri in semifinale. Un successo che consolida la forza di questa squadra. Questa mattina, in prima pagina, anche il quotidiano francese L’Equipe, ha dedicato ampio spazio alla Nazionale di Roberto Mancini: “La”. E poi: “La Nazionale domina gli avversari belgi. Martedì prossimo affronterà la Spagna in semifinale”. FOTO: Prima pagina Equipe 3/7/21 L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.