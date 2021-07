Italia, delirio in aereo: Chiesa e Locatelli scatenati | VIDEO (Di sabato 3 luglio 2021) L'Italia di Roberto Mancini è alle semifinali dell'Europeo. Locatelli e Chiesa scatenati in area dopo la partita contro il Belgio Leggi su pianetamilan (Di sabato 3 luglio 2021) L'di Roberto Mancini è alle semifinali dell'Europeo.in area dopo la partita contro il Belgio

Advertising

Majden3 : RT @morrissey700: Comunque ieri sera nella mia zona dopo la vittoria dell'Italia molte persone sono scese in piazza, clacson e trombette a… - Daniele64181695 : @fabrizietto67 Festeggiamenti ininterrotti in tutta italia .... scene di delirio ... grazie mediaset - rosariavenerus1 : @13mari81 @cigolionocingue se mi guardo intorno,mi dici che cosa funziona in Italia?si malmenato i disabili,gli alu… - Mediagol : VIDEO Italia, tornano le ‘Notti magiche’: delirio nel bus azzurro dopo il Belgio - protoromantica : RT @Ipazia97326140: @SuperErmy Magari fosse solo il parere. Questo è in pieno delirio di onnipotenza perché col suo 1% ha deciso le sorti d… -