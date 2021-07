I 5 maxi flop di Conte

(Di sabato 3 luglio 2021) Beppe Grillo ci ha messo un po’, però alla fine l’ha capito anche lui. Ha scoperto che Giuseppe“non ha né visione politica, né capacità manageriali, non ha esperienza di organizzazioni, né capacità di innovazione”. In sostanza: un “incapace”. Ci è arrivato con discreto ritardo, l’Elevato, e soprattutto solo dopo avergli consegnato le chiavi dell’Italia e del suo Movimento. Sempre meglio tardi che mai, direte. Però sono ormai passati tre anni esatti da quando lo sconosciuto professore universitario, dal curriculum bislacco con non pochi punti interrogativi, ha giurato nelle mani del presidente della Repubblica auto-elevandosi ad “avvocato del popolo”. E se sulle ...

Beppe Grillo ci ha messo un po', però alla fine l'ha capito anche lui. Ha scoperto che Giuseppe Conte "non ha né visione politica, né capacità manageriali, non ha esperienza di organizzazioni, né capa ...L'attesissimo maxi-concorso per il Sud si è rivelato un vero e proprio fallimento, sia in termini di numeri che di assunzioni. Ecco i dati.