Gratta e Vinci, clamorosa vincita di coppia. Cifra astronomica (Di sabato 3 luglio 2021) Con un Gratta e Vinci si può cambiare la propria vita ma a volte non solo. La storia che vi raccontiamo oggi riguarda il colpo di fortuna che ha avuto una coppia. Scopriamo cos’è successo. La storia che vi stiamo per raccontare vi spiazzerà, per la clamorosa Vincita e perchè non riguarda un solo fortunato L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di sabato 3 luglio 2021) Con unsi può cambiare la propria vita ma a volte non solo. La storia che vi raccontiamo oggi riguarda il colpo di fortuna che ha avuto una. Scopriamo cos’è successo. La storia che vi stiamo per raccontare vi spiazzerà, per lata e perchè non riguarda un solo fortunato L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

occhio_notizie : 'Ci voleva' - ingrid25136239 : @claudioit961 Figurati io non compro manco i gratta e vinci - giannettimarco : @andreapurgatori Gratta è Vinci!???? - Nazione_Firenze : RT @qn_lanazione: Furto in tabaccheria, via 'Gratta e vinci' per migliaia di euro #Firenze - qn_lanazione : Furto in tabaccheria, via 'Gratta e vinci' per migliaia di euro #Firenze -