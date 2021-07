Giorgia e quella sua energia entusiasmante (Di sabato 3 luglio 2021) Che ama raccontare il suo quotidiano anche dalle sue pagine social. E riesce sempre a strapparci un sorriso , a farci riflettere, a divertirci, a entusiasmarci. Guardate per esempio quanta gioia e ... Leggi su radiomontecarlo (Di sabato 3 luglio 2021) Che ama raccontare il suo quotidiano anche dalle sue pagine social. E riesce sempre a strapparci un sorriso , a farci riflettere, a divertirci, a entusiasmarci. Guardate per esempio quanta gioia e ...

Advertising

rightup10 : @Noiconsalvini Certo. Complimenti anche per la carta firmata ieri con i leader dei movimenti che i sinistri chiama… - nadia96966280 : Quanto mi interessa politicamente quella ‘sottile’ differenza tra Giorgia Meloni e Sahra Wagenknecht - EroticiR : Con Giorgia quella bella passeggiata sulla neve non poteva che finire in una sborrata? #racconti #erotici - OLDXM3 : giorgia ogni volta che tweet mi fai saltare in aria, la tua icon sembra quella di charles - giorgia_notari : RT @cardiopatyna: nessuna voce è più riconoscibile di quella di louis tomlinson -